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Украинские школьники спели песню во время онлайн-урока и покорили сеть

1.1т
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Ученики одной из буковинских музыкальных школ спели песню Николая Мозгового "Мій рідний край" во время онлайн-урока.

Ролик опубликовал преподаватель Мирослав Гуцул на своей Facebook-странице. На кадрах видно учащихся в возрасте от 10 до 14 лет, находящихся дома, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "АСС" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На фоне своих комнат парни играют на духовых инструментах, а девушка исполняет песню.

"Было целью заинтересовать учеников к музыке, к игре на духовых инструментах. Современные дети – это дети новейших компьютерных технологий, поэтому я решил сделать такой проект в интернете. Детям интересно, надеюсь, и зрителю", – рассказал Гуцул.

Видео просмотрели почти 6 500 раз. Пользователи соцсети восхищались идеей преподавателя и тем, как дети исполнили песню.

Украинские школьники спели песню во время онлайн-урока и покорили сеть

Скриншот комментариев

Украинские школьники спели песню во время онлайн-урока и покорили сеть

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ посоветовали нетипичные "лекарство" во время карантина.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Интересно школьникам Школа
Место
Украина Черновцы
Теги
преподаватель дети школа видео
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Так переможемо:))
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
ужас
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Моя Школа