Украинские школьники с 1 сентября смогут учиться дома: как это сделать

Для учеников Украины с 1 сентября станет доступным семейное образование. Чтобы перевести ребенка на домашнее обучение, необходимо написать заявление и принести в школу по месту регистрации.

Как сообщила государственный эксперт Директората дошкольного и школьного образования МОН Елена Линник, родители смогут обращаться по этому вопросу к руководству заведения с первого учебного дня, пишет Gazeta.ua.

"Индивидуальным является семейное образование, экстернат и педагогический патронаж. Последнее предполагает сопровождение педагога от школы. Похожи между собой экстернат и семейное образование – это только консультации и оценки. Но разница в том, что на семейную имеют право все, а на экстернат – исключительный перечень людей", – рассказала Линник.

Если родители решили перевести ребенка на домашнее обучение, то учителя должны помочь составить учебный план. Знание школьника будут оценивать в конце семестра.

Отмечается, что сейчас в Украине 54 тысячи детей учатся дома.

Обучение на дому Женский консорциум Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оставить учеников 1-8-х классов на второй год обучения можно будет только с согласия родителей или законных представителей ребенка.

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