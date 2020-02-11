Украинские школьники могут остаться без учебников: названа причина

Ученики 3-го класса Новой украинской школы могут начать свой учебный 2020-2021 год без соответствующей литературы, потому что конкурс учебников, который проводит Институт модернизации содержания образования, не является прозрачным и справедливым.

Об этом заявил ГС "Национальная образовательная ассоциация" в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отмечается, что во время конкурса эксперты субъективно и с нарушением действующих требований законодательства отклонили около десятка проектов учебников для 3-го класса НУШ, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"По учебникам этих авторов учатся сотни тысяч учеников. Обжалование в суде непрофессиональных и необоснованных выводов экспертизы приведет к остановке конкурса на неопределенный срок и несвоевременной закупки школьных учебников, из-за чего более 440 тысяч учеников НУШ не смогут начать обучение", – написала Национальная образовательная ассоциация на Facebook-странице.

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По их мнению, реформа НУШ может приостановиться. Поэтому в обращении педагоги просят президента допустить представленные на конкурс проекты учебников к следующему этапу конкурса и предоставить возможность исключительно учителям-практикам выбирать учебный материал.

Обращение к президенту Facebook Национальная образовательная ассоциация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в украинском учебнике по всемирной истории оказался Киану Ривз.

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