Украинская учительница Надежда Азарова отметила, что ребенка следует поддержать во время карантина и быть с ним в этот сложный период. А если потребуется перерыв от учебы – то его следует устроить.

Как написала женщина на Facebook-странице, в больших городах школам легко организовать обучение онлайн, а в маленьких городах и селах есть учителя, которые не имеют нужной техники и опыта преподавания дистанционно.

"Есть дети. Эти дети живут хорошо, лучше нас. Большинство никогда не голодало и понятия не имеет о том, как выглядит настоящая нужда. И вдруг все меняется. За неделю, на глазах. И это не укладывается в детский ум. И мир, кажется, начинает качаться, а сверху еще кричат и ежедневно поучают из-за лени и кривого почерка", – поделилась Азарова.

Украинская учительница поразила сеть постом об обучении во время карантина Credo

По ее словам, учиться нужно. Но дети разные: одни прекрасно справляются с поставленными заданиями, а некоторые начинают злиться, становятся агрессивными, плачут или замыкаются в себе.

"Ребенку может потребоваться время и поддержка, а последнее, что ему нужно в такой ситуации это критика и ровный почерк. И здесь уже придется выбирать, что важнее: вовремя выбежать из дома, который разрушается, или долго собираться, чтобы выглядеть при этом прилично. И вот я выбираю быть больше мамой, чем учительницей. Выбираю создать сыну место уюта среди всего этого хаоса", – добавила Азарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская учительница поделилась правилами работы во время карантина.

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