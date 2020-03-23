Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Украинская учительница поразила сеть постом об обучении во время карантина

1.1т
Читать материал на украинском

Украинская учительница Надежда Азарова отметила, что ребенка следует поддержать во время карантина и быть с ним в этот сложный период. А если потребуется перерыв от учебы – то его следует устроить.

Как написала женщина на Facebook-странице, в больших городах школам легко организовать обучение онлайн, а в маленьких городах и селах есть учителя, которые не имеют нужной техники и опыта преподавания дистанционно.

"Есть дети. Эти дети живут хорошо, лучше нас. Большинство никогда не голодало и понятия не имеет о том, как выглядит настоящая нужда. И вдруг все меняется. За неделю, на глазах. И это не укладывается в детский ум. И мир, кажется, начинает качаться, а сверху еще кричат и ежедневно поучают из-за лени и кривого почерка", – поделилась Азарова.

Украинская учительница поразила сеть постом об обучении во время карантина

Украинская учительница поразила сеть постом об обучении во время карантина

Credo

По ее словам, учиться нужно. Но дети разные: одни прекрасно справляются с поставленными заданиями, а некоторые начинают злиться, становятся агрессивными, плачут или замыкаются в себе.

"Ребенку может потребоваться время и поддержка, а последнее, что ему нужно в такой ситуации это критика и ровный почерк. И здесь уже придется выбирать, что важнее: вовремя выбежать из дома, который разрушается, или долго собираться, чтобы выглядеть при этом прилично. И вот я выбираю быть больше мамой, чем учительницей. Выбираю создать сыну место уюта среди всего этого хаоса", – добавила Азарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская учительница поделилась правилами работы во время карантина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Карантин в Украине Обучение Школа
Место
Украина
Теги
школа преподаватель дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Моя Школа