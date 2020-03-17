Учительница Хустской гимназии-интернат (Закарпатская область) Олеся Калинич рассказала о правилах организации дистанционной работы во время карантина.

Как поделилась она в своем блоге, не сразу идеи педагога дали результат. Дети поздно просыпались, а ночью решали делать домашнее задание. Поэтому женщине приходилось отвечать на вопросы детей и в 23:00, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Калинич послушала советы от коллег и в результате создала эффективный план дистанционной работы. Она начала с того, что:

Создала папку "Карантин", которую разбила на классы. Для каждого класса завела электронный журнал с баллами, а не оценками (это стимулирует более серьезно относиться к учебе). Разработала систему оценки. Каждый будет иметь возможность в течение карантина заработать 300-400 баллов (в зависимости от класса). Если ученик "собрал" 200 баллов, то он освобождается от итоговой работы. Выбрала общения и работу на конкретных платформах. Каждый класс получает на урок четкую инструкцию, в которой расписано, что конкретно изучить из учебника, тетради-конструктора или карточек, законспектировать, создать; ссылки на соответствующие видеоуроки в интернете и тому подобное. Также каждый класс получает видеообъяснение от учителя.

Украинская учительница поделилась правилами работы во время карантина

Также Калинич сделала льготы для одиннадцатиклассников и они могут обращаться к ней с 8:00 до 20:00. Все остальные ученики могут что-то спрашивать только во время урока. Следует отметить, что выполнять задания и отправлять его можно в течение сутки.

"Я учительница и должна помогать учиться всем ученикам, а не отдельным. Также мне нужно время, чтобы подготовить задания для каждого класса. А еще учитель – это профессия, как и любая другая, имеет определенные часы, то есть у меня есть и рабочее время, и личное", – добавила Калинич.

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