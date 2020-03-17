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Украинская учительница поделилась правилами работы во время карантина

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Учительница Хустской гимназии-интернат (Закарпатская область) Олеся Калинич рассказала о правилах организации дистанционной работы во время карантина.

Как поделилась она в своем блоге, не сразу идеи педагога дали результат. Дети поздно просыпались, а ночью решали делать домашнее задание. Поэтому женщине приходилось отвечать на вопросы детей и в 23:00, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Калинич послушала советы от коллег и в результате создала эффективный план дистанционной работы. Она начала с того, что:

  1. Создала папку "Карантин", которую разбила на классы.

  2. Для каждого класса завела электронный журнал с баллами, а не оценками (это стимулирует более серьезно относиться к учебе).

  3. Разработала систему оценки. Каждый будет иметь возможность в течение карантина заработать 300-400 баллов (в зависимости от класса). Если ученик "собрал" 200 баллов, то он освобождается от итоговой работы.

  4. Выбрала общения и работу на конкретных платформах.

  5. Каждый класс получает на урок четкую инструкцию, в которой расписано, что конкретно изучить из учебника, тетради-конструктора или карточек, законспектировать, создать; ссылки на соответствующие видеоуроки в интернете и тому подобное.

  6. Также каждый класс получает видеообъяснение от учителя.

Украинская учительница поделилась правилами работы во время карантина

Украинская учительница поделилась правилами работы во время карантина

Также Калинич сделала льготы для одиннадцатиклассников и они могут обращаться к ней с 8:00 до 20:00. Все остальные ученики могут что-то спрашивать только во время урока. Следует отметить, что выполнять задания и отправлять его можно в течение сутки.

"Я учительница и должна помогать учиться всем ученикам, а не отдельным. Также мне нужно время, чтобы подготовить задания для каждого класса. А еще учитель – это профессия, как и любая другая, имеет определенные часы, то есть у меня есть и рабочее время, и личное", – добавила Калинич.

Как сообщал OBOZREVATEL, учительница придумала оригинальный способ, как проверить, помыл ли ребенок руки.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Карантин в Украине Школа
Место
Украина Ужгород
Теги
карантин дети школа преподаватель
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