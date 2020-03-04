Студентка Запорожского национального университета Анастасия Лоцман разработала прибор для реабилитации после инсульта.

Девушка победила во Всеукраинском конкурсе изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления, сообщили в Департаменте образования и науки Запорожской ОГА.

Прибор позволит активизировать двигательную активность конечностей за счет физических упражнений с паралитической рукой или ногой, а также возобновить речь и работу артикуляционных мышц. Девушка не планирует останавливаться на начатом и занимается разработкой новых идей.

Прибор для людей, переживших инсульт zoda.gov.ua

Запорожский ученый Григорий Чаусовский отметил, что прибор является уникальным для Украины. Его стоимость составляет около 100 грн, но он позволяет активизировать реабилитационный процесс больных общедоступными приемами. В настоящее время прибор находится на стадии патентования.

Украинская студентка разработала прибор для людей, переживших инсульт zoda.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский студент создал прибор для незрячих.

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