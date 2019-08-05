Украинская школьница родила ребенка в 13 лет: трогательная история

Школьница Полина забеременела в 13 лет, а ее бойфренд предложил избавиться от ребенка. Однако девушка очень хотела стать матерью и родила дочь. Сейчас маленькой Ульяне уже почти 2 года.

Как пишет "Пошепки", родители Полины несколько лет назад расстались, и девушка решила остаться с отцом. Поэтому ей удалось почти до восьмого месяца скрывать беременность. При встрече с мамой школьница пыталась одевать на себя больше одежды. Но мама все равно увидела ее живот (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

школьница Полина https://poshepky.com

"Я надевала большую одежду, втягивала живот, имитировала месячные. Папа за этим не особенно следил. Просто спрашивал "есть?" Я говорила "да". А мама однажды сказала лечь на кровать. Я легла, и она прикасалась к моему животу (ребенок в это время двигалась). Мама с шоком сказала: "Ты беременна". Я разревелась, растерялась, говорила, что это не так. Но потом во всем призналась", – рассказала Полина.

Отец ребенка постоянно говорил своим друзьям, чтобы они унижали ее. Он хотел, чтобы Полину довели и в нее бы случился выкидыш. Когда его вызвали в полицию, он сказал: "Это не мой ребенок, она его нагуляла".

Дочь Ульяна https://poshepky.com

По словам Полины, в первом триместре она не заметила почти, что забеременела. А во втором уже стало все понятно. Заметно увеличилась грудь и болела. А потом начались движения в животе и девушка поняла – не пронесло. А о родах Полина вспоминает с ужасом.

"У меня дико заболел живот, я согнулась и дышала. Мама сразу поняла, что я начала рожать. Каждую перейму я пыталась продышать, но потом у меня просто не осталось сил. Сказать, что было больно – это ничего не сказать. Терпела схватки 12 часов. Затем выяснилось, что мне поставили неправильно анестезию, и она не помогла", – рассказала молодая мама.

мама Полины https://poshepky.com

По настоянию полиции, Ульяне сделали тест на ДНК и он с точностью 99,9% подтвердил отцовство бывшего парня Полины.

Девушка родила во время летних каникул, а 1 сентября ей надо было идти в 8 класс. Поэтому Полину перевели на индивидуальный график обучения – по 3-4 урока в день. Ребенка ей пришлось отдать в частный детский сад, и таким образом школьница доучилась до 9-го класса.

"Мы просыпаемся в 7:00 и собираемся в садик. Дочь играет в саду, а я в это время в школе. Вечером дочь забираю, и мы начинаем делать дела (есть, смотрим мультики, купаемся и ложимся в постель", – описала свой день молодая мама.

Полина мечтает поступить в колледж и получить профессию парикмахера. Кроме того, девушка начала зарабатывать в сети – она ведет свой блог, в котором откровенно рассказывает, как изменилась ее жизнь после рождения дочери.

Полина и ее ребенок https://poshepky.com

"Я стала ответственной. Я понимаю, что сейчас должна поставить на ноги своего ребенка. Сейчас я думаю уже не как 15 летняя девочка, а как настоящая мама. Я не жалею, что стала мамой так рано. Было хорошо, а будет еще лучше. Я добьюсь всего, чего хочу", – добавила девушка.

девочка Ульяна https://poshepky.com

Как сообщал OBOZREVATEL, названо жизненно необходимые продукты для беременных.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!