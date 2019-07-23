"Украинская школа воспитывает дезертиров!" В сети разгорелся громкий скандал вокруг Гриневич

В социальной сети министра образования и науки Украины Лилию Гриневич обвинили в антипатриотизме. Отмечается, что именно из-за неправильного воспитания в школе много украинцев избегают военной службы.

Обвинения в сторону Министерства образования и науки обнародовали в Facebook-сообществе "Братья Капрановы".

"Молодежь,которая "откосила" от призыва этого года, до того в течение 4-5 лет училась в школе по программам, методикам и рекомендациям МОН и Гриневич. Какие же это рекомендации, если большинство ребят бегут от повесток? Какие же это программы, если выпускникам плевать на Украину? Украинская школа воспитывает дезертиров", – говорится в сообщении.

В заметке говорится, что в воспитании школьников принимает участие не только МОН, но ведомство занимается ими больше всего.

Зато в комментариях пользователи соцсети разделились: одни поддерживают, другие – не разделяют позицию Братьев Капрановых.

"Прошу не забывать, что в этих юношей есть еще и родители, кроме школы!

Достаточно простой и поверхностный взгляд на проблему.

Поддерживаю, потому что за нее изъяли из программы произведения Шевченко и Франко, воспитывающие патриотизм", – пишут пользователи.

Комментарии под сообщением Скриншот

Комментарии под сообщением Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневич обвинила в измене учителей на Закарпатье.

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