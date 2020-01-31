Украинец рассказал о работе учителем в китайской школе

Ужгородец Георгий Шуель выехал в Китай четыре года назад и теперь в школе города Шанхай ведет физкультуру и преподает английский, а также тренирует футбольную команду.

Как пишут Факты ICTV, украинец имеет педагогическое образование и сертификат TOEFL, дающий право преподавать английский в странах, где этот язык не является родным.

"Богатый китаец не приведет своего сына в школу, где не будет иностранцев. Он даже не смотрит на уровень тех иностранцев, для него важно, чтобы они просто были. И меня это возмущает, ведь нередко работают люди, которые и не учителя совсем", – рассказал Шуель.

По его словам, количество уроков в неделю зависит от контракта. По зарплате, то минималка для китайцев ниже, чем для иностранцев. Стандартная плата для учителя-китайца 3,5-4 тыс. юань (12,5 – 14 тысяч гривен).

Ужгорода Георгий Шуель в китайской школе факты ICTV

Школьники в Китае очень распущены, однако учителя строгие. Поэтому диссонанс: на уроки приходят максимально избалованные дети и не понимают, почему на них кричат. По мнению Георгия, в китайском образовании всегда определенная нестабильность, поскольку они не слишком стремятся определить и сформировать собственный образовательный путь и следовать им, а ориентируются на модные программы Оксфорда, Кембриджа.

"Их дети больше подвержены точным наукам, их с детства учат математическому мышлению, потому что бизнес и математика могут принести деньги. У них работает система зазубрить, а без этого ты и китайский не выучишь. Надо знать 3-5 тысяч иероглифов, чтобы хоть газеты читать", – добавил украинец.

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