Украина vs США: сеть захватила дискуссия из-за учебников и рюкзаков в школах

Многие родители волнуются, чтобы их ребенок не носил в школу тяжелого рюкзака. В Украине средний вес портфеля ученика примерно 4-5 кг, в то время как в Америке дети почти не носят учебники в школу.

Украинки Юлия Бережко и Евгения Валицкас, которые проживают в США, поделились своим опытом относительно веса рюкзака и учебников в американской школе. Об этом написала в Facebook-группе "РОДИТЕЛИ SOS" Алена Парфенова.

Отмечается, что американские дети имеют только два учебника: math & general book. Все остальные задачи для работы в классе и для любых проектов дома учителя распечатывают на принтере.

"Есть программа (в электронном кабинете), в которой учащиеся выполняют задания, а учитель видит исполнения и дает родителям рекомендации. Если ребенок долго не заходил в эту программу, то взрослым приходит напоминание", – говорится в сообщении.

Родители не покупают ничего, все необходимое выдает школа. Иногда в учебном заведении просят принести бумагу, однако не требуют этого.

То есть обычно ребенок кладет в свой рюкзак папки, распечатки, ланч-бокс и 1-2 книги, которые в основном находятся в классе.

Что носят в рюкзаке американские дети Facebook Алена Парфенова

Мамы в соцсети сразу начали делиться неудовлетворительным весом рюкзаков своих детей. Однако некоторые пользователи отмечают, что в их школе также не заставляют учеников носить много учебников.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько должен весить рюкзак первоклассника.

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