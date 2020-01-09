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Украина не готова к инклюзивной школе: психолог назвала виновных

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Психолог Екатерина Бояршинова отметила, что дети в Украине готовы к восприятию не похожих на них физически или психологически детей, однако против остаются их родители.

Как рассказала експерт, в вопросе инклюзивного образования основная ответственность все же остается на родителях, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на УНН.

"Дети не понимают, почему ребенок иной – он просто другой, и нет отвращения, они могут общаться, ссориться, мириться. Для них это естественно, а родители в определенной степени настраивают детей на сопротивление и неприятие инаковости", – отметила Бояршинова .

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По ее мнению, недостаточно внимания уделяют и учителя к тем методам преподавания, которые были бы понятны человеку с ограничениями. Это связано с тем, что педагогов этому раньше не учили. Поэтому большое количество средств должно быть направлено на то, чтобы научить новых молодых учителей работать по новой методологии.

"Нельзя сказать, сколько нужно времени, чтобы школа была готова к многообразию детей – динамика присутствует, и она значима. Многое зависит от средств, если они есть, то значительно быстрее происходит материальная готовность к инклюзии. Однако важнейшая составляющая – сознание наших граждан" , – рассказала психолог.

Украина не готова к инклюзивной школы: психологиня назвала виновных

Украина не готова к инклюзивной школы: психологиня назвала виновных

www.zoda.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марина Порошенко заявила о прорыве в реформе инклюзивного образования.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Родители и дети Школа
Место
Украина
Теги
образование дети школа
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