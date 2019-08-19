"Украина – конституционная монархия": стали известны самые смешные ошибки на ВНО по географии

Директор Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко привел несколько примеров неправильных ответов с ВНО-2019 по географии.

Как пишет Укрінформ, почти 32% участников тестирования считают, что Антарктида находится в Северном полушарии.

"Задача по географии: "В каком полушарии относительно экватора расположена Антарктида – Северном, Южном, Восточном, Западном?" С точки зрения психометрии задача является абсолютно адекватной, она оптимальная по сложности. 60% абитуриентов правильно определяют, что это Южное полушарие. Но удивляет другое – что почти каждый третий участник тестирования по географии, то есть предмета, который сознательно выбирают для участия в конкурсе на поступление в вуз, считает, что этот материк расположен в Северном полушарии", – рассказал Бойко.

40% абитуриентов дали неправильный ответ на вопрос "Почему зимой средняя температура воздуха на востоке Украины на 2-3 градуса ниже, чем на западе?". Большинство сказали, что причина из-за того, что возвышенный рельеф меняется низменным. И только 22% учеников дали правильный ответ: ослабление влияния циклонов с Атлантики.

По словам Бойко, каждый четвертый и каждый пятый убеждены, что Украина является федеративным государством вроде Германии или США.

"Больше всего удивляет то, что 10% считают, что мы подобны Великобритании. Возможно, где-то у нас есть конституционный монарх", – добавил директор УЦОКО.

ВНО по географии ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, названы школы-лидеры Киева по результатам ВНО-2019.

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