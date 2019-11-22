Первый шаг к международной интеграции: украинские учителя побывали на конференции в Нидерландах

Украинские учителя узнали об образовании в Нидерландах, США, Турции и Великобритании, вместе с командой социальных проектов "Право на освіту" и "ПроШколу" посетив вторую международную конференцию в Роттердаме.

Там более тридцати спикеров из разных стран мира говорили об интеллектуальных репетиторских системах, образовательные услуги детям с особыми потребностями, а также усилении инклюзивного образования. Путешествие стало возможным благодаря поддержке Фонда Максима Степанова и БФ "Ты не один".

"Учителя формируют будущее. Если оставить их в изоляции, о которой современном образовании можно говорить? Вместе с "Прошколу" и "Право на освіту" мы предоставляем украинским педагогам возможность приобщиться к международному сообществу учителей, коснуться опыта зарубежных коллег и изучить интересные кейсы. Это был первый шаг к интеграции наших учителей в международное сообщество", – отметил Максим Степанов.

Украинские учителя побывали на конференции в Роттердаме УНИАН

В первое путешествие были приглашены лидеры премии Global Teacher Prize Ukraine – Ирина Терновая, Дина Тимошенко-Ушакова и Надежда Веснина – а также финалист ТОП-10 "учительского Оскара". Эти педагоги, кроме работы в школе, занимаются также с учениками, находящимися в больницах и имеют особые образовательные потребности.

"Это путешествие стало для меня своеобразным интегрированным уроком, в котором переплелись знания по психологии, социологии, культурологии, истории, экономике, финансах, генетике. Я твердо убеждена: если учителя будут чувствовать себя комфортно в современном мире – они смогут вырастить качественно новое поколение", – отметила Ирина Терновая, коррекционный педагог из Житомира.

Посетив школы в Амстердаме, делегация получила возможность наблюдать за образовательным процессом, какой он есть. В частности, участники узнали о том, что местные дети начинают ходить в школу с 4 лет, в школах нет школьной формы и домашних заданий, но есть индивидуальный подход к каждому ребенку. Иностранные коллеги уже планируют совместные проекты с украинскими учителями.

Юлия Бровинская, директор фонда Максима Степанова и лидер проекта "ПроШколу": "Такие международные образовательные мероприятия – лучший способ познакомиться с иностранными коллегами, обменяться опытом, обратить внимание на их успешные кейсы. Ведь учителям необходимо развиваться и использовать инновационные подходы. Мы живем в 21 веке, в эпоху искусственного интеллекта, и на это стоит обращать внимание. Международный нетворкинг меняет наших учителей, а следовательно и улучшает всю систему образования в Украине. Поэтому дети начинают получать знания, которые соответствуют требованиям современности. Хорошо, если это будет системно и масштабно. Я счастлива, что мы объединили усилия фонда Максима Степанова, "ПроШколу" и "Право на освіту".

Познакомившись с украинскими педагогами, организаторы конференции компания Acavent (что проводит подобные мероприятия по всему миру и также в Оксфорде), пригласили наших педагогов в следующем году стать топ-спикерами на их событиях в разных странах мира.

"Каждая такая поездка вдохновляет и расширяет сознание. Хочется, чтобы наши учителя могли из первых уст слышать обо всех инновации и открывать новый мир для наших детей. И мы им в этом будем помогать", – отметил один из организаторов проекта Максим Степанов.

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