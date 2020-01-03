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Уедет из США? Хиллари Клинтон получила ректорство в Британии

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Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором Королевского университета Белфаста в Британии.

В октябре 2018 года она получила почетную докторскую степень. Клинтон станет 11-м ректором и первой женщиной на этом посту в одном из старейших университетов Великобритании, говорится на сайте вуза.

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Бывшая первая леди США уже с 1 января 2020 года приступила к своим обязанностям. Она будет возглавлять Университет в течение пяти лет.

Хиллари Клинтон получила ректорство в Британии

Хиллари Клинтон получила ректорство в Британии

qub.ac.uk

В своем Twitter Клинтон написала, что гордится своей новой должностью.

"Это место, к которому я очень привязана, с которым за эти годы у меня сложились прочные отношения", – добавила Клинтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США потребовали расследование по связям Клинтон с Украиной.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Обучение
Персона
Хиллари Клинтон
Место
Великобритания
Теги
образование университет
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