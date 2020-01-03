Уедет из США? Хиллари Клинтон получила ректорство в Британии

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором Королевского университета Белфаста в Британии.
В октябре 2018 года она получила почетную докторскую степень. Клинтон станет 11-м ректором и первой женщиной на этом посту в одном из старейших университетов Великобритании, говорится на сайте вуза.
Бывшая первая леди США уже с 1 января 2020 года приступила к своим обязанностям. Она будет возглавлять Университет в течение пяти лет.
Хиллари Клинтон получила ректорство в Британии
qub.ac.uk
В своем Twitter Клинтон написала, что гордится своей новой должностью.
"Это место, к которому я очень привязана, с которым за эти годы у меня сложились прочные отношения", – добавила Клинтон.
It's my great privilege to become @QUBelfast 's 11th-and first female-chancellor. It's a place I have great fondness for and have grown a strong relationship with over the years, and I'm proud to be an ambassador for its excellence. https://t.co/ysrSeA0JOu- Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 января 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США потребовали расследование по связям Клинтон с Украиной.
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