Уедет из США? Хиллари Клинтон получила ректорство в Британии

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором Королевского университета Белфаста в Британии.

В октябре 2018 года она получила почетную докторскую степень. Клинтон станет 11-м ректором и первой женщиной на этом посту в одном из старейших университетов Великобритании, говорится на сайте вуза.

Бывшая первая леди США уже с 1 января 2020 года приступила к своим обязанностям. Она будет возглавлять Университет в течение пяти лет.

В своем Twitter Клинтон написала, что гордится своей новой должностью.

"Это место, к которому я очень привязана, с которым за эти годы у меня сложились прочные отношения", – добавила Клинтон.

It's my great privilege to become @QUBelfast 's 11th-and first female-chancellor. It's a place I have great fondness for and have grown a strong relationship with over the years, and I'm proud to be an ambassador for its excellence. https://t.co/ysrSeA0JOu