Учиться через проекты: опыт финской школы

Финские школьники с первого класса учатся делать проекты: презентации, фильмы, плакаты, журналы, анимации и тому подобное. О том, как помогать ученикам познавать мир, воплощая концепцию "обучение через действие" и поощряя их к самостоятельной работе, написал ресурс Новая Украинская Школа.

Проектное обучение - это очень важная форма работы, считают финские педагоги. Благодаря ему улучшается мотивации детей к обучению и растет уровень успеваемости. Ученики работают в парах или в группах, это помогает получить навыки сотрудничества.

Разрабатывая идеи, цели и инструменты проекта, финский учитель обязательно учитывает учебную программу. Количество проектов и темы каждый преподаватель может выбрать сам. Но никто никогда не заставляет детей делать то, что им не интересно, утверждает Аня Хуринайнен-Косунен, преподаватель Хельсинского университета и учительница младших классов, которая работает в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Експерт рассказывает, что прежде чем реализовать концепцию "обучение через действие", стоит задать себе следующие вопросы:

Что мы исследуем?

Как мы исследуем?

Откуда берем информацию?

Зачем исследуем?

Готовый проект обязательно следует оценить: это может сделать проектная группа и другие одноклассники, самооценка тоже чрезвычайно важна. "В конце каждого проекта к классу приглашают эксперта в определенной области, который отвечает на все вопросы", - говорит преподаватель. Иногда экспертом выступает один из родителей школьников.

Эксперт предлагает познакомиться с проектной работой в школе на примере проекта Космос. Он длился около полутора месяцев и объединил несколько предметов: рисование, трудовое обучение, музыку и "Я исследую мир".

В самом начале дети определились, что именно они хотят знать о космосе. Учительница помогла им сгруппировать вопросы по темам. Затем учащиеся обсуждали, что они уже знают о своем объекте.

Далее пришло время поиска фактов. Книги, интернет - здесь все пригодилось. Все данные дети внесли в компьютер, распечатали и расклеили фотографии и факты на большом плакате. Каждая группа представила свой проект и отвечала на дополнительные вопросы. Затем ученики резюмировали, о чем узнали:

Солнце не движется;

Земля вращается вокруг Солнца за год, то есть 12 месяцев

Земля вращается вокруг своей оси за день и ночь;

Луна вращается вокруг Земли – для этого нужен примерно месяц.

Экспертом выступил учитель физики из средней школы, у него дети узнали ответы на вопросы, которые возникали у них при подготовке проекта.

Конечный этап - творческая работа. Ученики создавали небесные тела из теста, бумаги, воздушных шаров, рисовали их и пели песню о планетах Солнечной системы. А потом класс получил бонус: экскурсию в научный центр "Хеурека", где дети смогли "погулять" по Луне.

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