"Учителю педагогического образования не нужно!" Украинский эксперт назвал причины

Главный эксперт группы "Образование" Реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин заявил, что учителю педагогического образования не нужно, чтобы работать в школе.

Об этом говорится также и в новом Законе Украины "Об общем среднем образовании", который недавно приняли. То есть предполагается, что учителем может стать любой человек с высшим образованием, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Определение педагогического образования в действующем законодательстве нет. Для преподавания таких предметов, как математика, физика, химия и т.д., знание соответствующей предметной области есть не менее важным, чем знание основ педагогики, методики преподавания. Нет никаких оснований сегодня ограничивать возможность подготовки учителей-предметников по научным образовательным программам в классических университетах", – подчеркнул Бахрушин на Facebook-странице.

По его словам, создание профильной старшей школы предусматривает внедрение новых предметов, по которым подготовку учителей ни одно педагогическое учреждение высшего образования не осуществляет. Однако они могут быть близкими к непедагогическим специальностям.

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Также отмечается, что требование о наличии в учителей именно педагогического образования появилось в законодавста в 1999 году. Однако качество среднего образования от введения требования не улучшилось.

"Норма об обязательности именно педагогического высшего образования была отменена еще Законом Украины "Об образовании" в 2017 году. Вместо этого было предусмотрено наличие профессиональной квалификации педагога, которая может быть получена посредством получения второго высшего образования по образовательным программам, которые предусматривают присвоение профессиональной квалификации педагога, а также через опыт практической работы. Эти нормы сохранены и в новом Законе "Об общем среднем образовании", – добавил Бахрушин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему закон об образовании в Украине угрожает языковым скандалом.

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