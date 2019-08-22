Учителям Киева повысят зарплату с 1 сентября

С 1 сентября 2019 года заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных, профессионально-технических учебных заведений и детско-юношеских спортивных школ города Киева будет повышена в пределах тысячи гривен.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в 2019 году на образование в бюджете города предусмотрели почти 18 миллиардов гривен, пишет Главком.

"Мы должны сделать все, чтобы педагоги не думали о том, как выжить. Они должны воспитывать и учить детей. Ведь именно дети наше будущее", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра, большинство образовательных учреждений столицы, которые работают более 50 лет, ни разу не видели ремонта.

"В 2019 году на подготовку к новому учебному году из городского бюджета образование получило 2,5 млрд грн. За эти средства учреждения образования ремонтируют крыши, фасады, меняют окна, делают капитальные ремонты классов, коридоров и покупают новое оборудование. А также обустраивают учебные заведения, чтобы они были доступны для людей с инвалидностью", – подчеркнул Кличко.

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