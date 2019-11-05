Учителям будут платить за реальное количество учеников: Новосад озвучила окончательное решение

Все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).

Министр образования Анна Новосад во время презентации проекта Госбюджета на 2020 год сообщила, что на повышение зарплат педагогам предусмотрено дополнительных 2,2 млрд гривен.

"Мы платили заработную плату по количеству детей, которое значительно меньше реалистического. А на самом деле это означает, что мы просто не доплачивали последние 4 года заработную плату учителям. Мы эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным", – подчеркнула Новосад.

По словам руководительницы МОН, дополнительные средства позволят всем без исключения регионам Украины выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%, а не игратся надбавками, как это делали местные чиновники.

Учителям платить за реальное количество учеников

Как сообщал OBOZREVATEL :

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

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