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"Учителя провоцируют моего ребенка!" Мать ученика пожаловалась на буллинг в школе Ивано-Франковска

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В школе №25 в Ивано-Франковске разгорелся скандал, потому что учителя и родители пытаются выжить второклассника из учебного заведения.

О буллинге рассказала мать ученика Ульяна Иваночко в Facebook-группе "Типове місто". В октябре 2019 года мальчика избили одноклассники в туалете, однако учителя в содеянном обвинили потерпевшего, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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После избиения начался сильный буллинг со стороны учителей. Директор школы Якимов Светлана даже требовала извинений у женщины, якобы это ее сын все спровоцировал. По словам Иваночко, педагоги сговорились с родительским комитетом против мальчика.

"Они подали заявление в полицию о том, что мой сын срывает уроки. Во время уроков не пускают ребенка в туалет, потому что он может сходить и дома", – добавила мать.

"Учителя провоцируют моего ребенка!" Мать ученика пожаловалась на буллинг в школе Ивано-Франковска

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее образовательный омбудсмен в Украине назвал причины, почему учителя травят детей.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
буллинг скандал в школе конфликт в школе
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