Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Учителя-драчуна травили? Скандал на Буковине получил неожиданный поворот

706 Читать материал на украинском

Учитель физики Виктор Драгомарецкий Михальчанской школы (Черновицкая область), который во время урока избил старшеклассника за плохое поведение, заявил, что страдает от травли учеников.

Селяне возмущены поведением преподавателя, а в школе оправдываются тем, что отношения у педагога со старшеклассниками не сложились уже давно, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадры из скандального урока в 10-А классе Михальчанской школы сняли еще в прошлом году, однако в соцсети обнародовали недавно. Учитель физики бил по голове ученика, затем толкал его на парту.

Новости
Учитель затравил школьника из-за прически и хотел выгнать с урока: возник скандал

Драгомарецкий рассказал, что ученики постоянно пытаются сорвать уроки, и у него сдали нервы, о чем теперь жалеет.

"Следует говорить о том, что буллинг относительно учителей – он есть, он существует", – отметил педагог.

Классная руководительница 11-А Людмила Новосадская подтвердила, что в учащихся с учителем физики напряженные отношения сложились давно.

Новости
"Одесса – это Россия!" Украинского учителя уволили за сепаратизм

"Класс – 14 парней, класс непростой. Есть такие мальчики, к сожалению, которые могут специально делать, чтобы вывести учителя", – добавила педагог.

Директор школы Ярослав Васкул сообщил, что за содеянное Драгомарецкий получит выговор или его уволят. Отмечается, что учитель в школе работает по совместительству – преподает только в 11-м классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в русской школе учитель вместе с детьми избил первоклассника.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Черновцы
Теги
школа буллинг конфликт в школе избили подростка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы