Учителя-драчуна травили? Скандал на Буковине получил неожиданный поворот

Учитель физики Виктор Драгомарецкий Михальчанской школы (Черновицкая область), который во время урока избил старшеклассника за плохое поведение, заявил, что страдает от травли учеников.

Селяне возмущены поведением преподавателя, а в школе оправдываются тем, что отношения у педагога со старшеклассниками не сложились уже давно, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадры из скандального урока в 10-А классе Михальчанской школы сняли еще в прошлом году, однако в соцсети обнародовали недавно. Учитель физики бил по голове ученика, затем толкал его на парту.

Драгомарецкий рассказал, что ученики постоянно пытаются сорвать уроки, и у него сдали нервы, о чем теперь жалеет.

"Следует говорить о том, что буллинг относительно учителей – он есть, он существует", – отметил педагог.

Классная руководительница 11-А Людмила Новосадская подтвердила, что в учащихся с учителем физики напряженные отношения сложились давно.

"Класс – 14 парней, класс непростой. Есть такие мальчики, к сожалению, которые могут специально делать, чтобы вывести учителя", – добавила педагог.

Директор школы Ярослав Васкул сообщил, что за содеянное Драгомарецкий получит выговор или его уволят. Отмечается, что учитель в школе работает по совместительству – преподает только в 11-м классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в русской школе учитель вместе с детьми избил первоклассника.

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