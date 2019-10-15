Учителя будут зарабатывать больше: в "Голосе" прокомментировали инициативу отменить надбавки педагогам

Правки об отмене надбавок учителям и увеличении рабочего времени до 40 часов в неделю, которые подали народные депутаты политической фракции "Голос" в проект закона о среднем образовании, чем вызвали тревогу у педагогов, не ухудшат условия труда педагогов, а наоборот будут гарантировать высшую зарплату.

Как рассказала в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от политической фракции "Голос" Инна Совсун, отмена надбавки предлагается, но это делается для того, чтобы не сократить зарплату учителя, а предложить новый подход для начисления оплаты труда.

По словам Совсун, есть надбавки за выполнение задач, которые человек должен делать в пределах своей работы, за которую будет получать основную зарплату. Это касается проверки тетрадей или заведование кабинетами, учебными мастерскими, за которые сейчас нужно дополнительно отчитаться и выполнить определенный объем бумажной работы.

"Мы предлагаем отказаться от советской модели, когда учительница – классный руководитель, а предложить должность консультанта. Консультанты будут работать только с классом и отдельно с каждым учеником. Для этого будут выделены специальные ставки в школе", – сообщила депутат.

Поэтому "Голос" предлагает единую ставку заработной платы, которая будет зависеть не от надбавок, стажа, а от квалификации учителя. Согласно предложений партии, интерн будет получать 8 000 грн, учитель II-й категории, сразу после прохождения сертификации, – 10 000 грн, учитель I-й категории – 13 000 грн, а высшей – 18 200 грн.

Зарплата учителям 24 Канал

Народные депутаты также предложили увеличить рабочее время педагога до 40 часов в неделю. Совсун объяснила, что сейчас согласно закону "Об общем среднем образовании" педагогическая нагрузка учителя составляет 18 часов в течение учебной недели. Это касается только уроков, законом не учтены дополнительные часы, которые учительница тратит на консультацию учеников и тому подобное.

"Мы предлагаем увеличить объем учебной нагрузки, но речь не идет об увеличении уроков. Нужно признать, что учителя выполняют дополнительную работу, которая не учитывается адекватно", – отметила Совсун.

Депутат отметила, что главной целью "Голоса" является стимулирование улучшения качества среднего образования в Украине. Для этого следует мотивировать в учителей то поведение, которое будет повышать качество обучения. То есть, чтобы увеличить размер зарплаты, нужно повысить свой квалификационный уровень. Сегодняшняя система оплаты труда педагогов на это не направлена. Зато учителей перегружают бумажной работой.

В "Голосе" прокомментировали инициативу отменить надбавки учителям

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут. Впоследствии руководительница МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

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