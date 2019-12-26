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"Учителя богаче не стали": экс-глава УЦОКО подвел итоги 2019 года в образовании

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Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук подвел итоги 2019 года в украинском образовании и отметил, что учителя богаче и профессионально свободными так и не стали.

Как написал педагог на своей Facebook-странице, первый вывод – все больше перестали ценить свое, а мода утверждается на иностранные образовательные системы. В результате сформировалось ложное убеждение, что образование в Украине плохое, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Второй итог – вырос спрос на альтернативное образование. По словам Ликарчука, если бы разрешили ходить в школу тем, кто хочет, или не имеет возможности получить среднее образование самостоятельно, появилось бы огромное количество пустых школ.

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Также педагог сделал вывод, что учитель профессионально свободным, богаче ни материально, ни статусно так и не стал.

Четвертый итог – не изменилась система управления школами и образованием в регионах.

"Образование, как и было, так и осталось советской: по структуре, идеологии, содержанию. И я не говорю о МОН. В данном случае я об уровне управления образованием в областях, районах, городах, школах, дошкольных, профессионально-технических учреждениях образования", – отметил Ликарчук.

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Также чиновники обещали, что деньги начнут ходить за учеником. Однако в Украине образовательные деньги продолжают "ходить" за помещениями.

И последний итог – внешнее независимое оценивание так и не усовершенствовали.

"По всем законам менеджмента и даже по законам диалектики, отсутствие изменений неизбежно ведет к краху. И это, к сожалению, никого не волнует", – добавил бывший глава УЦОКО.

Ексглава УЦОКО подвел неутешительные итоги 2019 году в образовании

Ексглава УЦОКО подвел неутешительные итоги 2019 году в образовании

Аналитическая служба новостей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ликарчук выступил против директоров на уроках.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Образование в Украине Школа
Персона
Игорь Ликарчук
Место
Украина
Теги
школа образование ВНО
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