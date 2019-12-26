"Учителя богаче не стали": экс-глава УЦОКО подвел итоги 2019 года в образовании

Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук подвел итоги 2019 года в украинском образовании и отметил, что учителя богаче и профессионально свободными так и не стали.

Как написал педагог на своей Facebook-странице, первый вывод – все больше перестали ценить свое, а мода утверждается на иностранные образовательные системы. В результате сформировалось ложное убеждение, что образование в Украине плохое, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Второй итог – вырос спрос на альтернативное образование. По словам Ликарчука, если бы разрешили ходить в школу тем, кто хочет, или не имеет возможности получить среднее образование самостоятельно, появилось бы огромное количество пустых школ.

Также педагог сделал вывод, что учитель профессионально свободным, богаче ни материально, ни статусно так и не стал.

Четвертый итог – не изменилась система управления школами и образованием в регионах.

"Образование, как и было, так и осталось советской: по структуре, идеологии, содержанию. И я не говорю о МОН. В данном случае я об уровне управления образованием в областях, районах, городах, школах, дошкольных, профессионально-технических учреждениях образования", – отметил Ликарчук.

Также чиновники обещали, что деньги начнут ходить за учеником. Однако в Украине образовательные деньги продолжают "ходить" за помещениями.

И последний итог – внешнее независимое оценивание так и не усовершенствовали.

"По всем законам менеджмента и даже по законам диалектики, отсутствие изменений неизбежно ведет к краху. И это, к сожалению, никого не волнует", – добавил бывший глава УЦОКО.

Ексглава УЦОКО подвел неутешительные итоги 2019 году в образовании Аналитическая служба новостей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ликарчук выступил против директоров на уроках.

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