Первоклассники школы №1415 в районе Останкино Москвы (Россия) получили ожоги глаз, лица и шеи, так как их учительница забыла выключить кварцевую лампу в кабинете.

Советская ультрафиолетовая лампа открытого типа работала в классе несколько часов на максимальной мощности. Дети провели в кабинете весь учебный день, а вечером жаловались родителям на боли в глазах, пишет Московский комсомолец.

"Когда забрали после уроков, обратили внимание, что лицо красное. Потом вышли на улицу, а у ребенка глаза красные, и он жалуется, что болят. К вечеру стало хуже, нас отвезли на "скорой" в Морозовскую больницу, во всех диагностировали ожог сетчатки и ожог лица 1 степени", – рассказала мать пострадавшей девочки Telegram-каналу Readovka.

Так, в результате ожогов 25 учеников попали в больницу, однако сейчас детей уже отпустили. Учительница объяснила, что включила лампу, пока первоклассники были в столовой. Когда дети вернулись, она думала, что выключила ее.

Как сообщили в департаменте образования Москвы, учительницу уволили. Четверо пострадавших детей уже вернулись к занятиям. В школе продолжается внутренняя проверка. Доследственную проверку начал также Следственный комитет.

В России учительница забыла выключить кварцевую лампу в кабинете

Как сообщал OBOZREVATEL, в России учительница во время урока обозвала детей засранцами и алкоголиками.

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