"Учительница сидела в телефоне": на Николаевщине школьнице на уроке сломали нос

В школе №4 города Южноукраинска (Николаевская область) третьекласснице на уроке физкультуры сломали нос баскетбольным мячом.
Как сообщила двоюродная сестра потерпевшей Дарья Максимова на Facebook-странице, в момент инцидента учительница сидела в телефоне, а другая ученица делала ей массаж спины, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
"Учительница даже не заметила отсутствие моей сестры, когда она выбежала с окровавленным носом. Она "проснулась" только тогда, когда другие одноклассники подошли и сказали, что у Саши кровотечение из носа", – рассказала Максимова.
По ее словам, медсестра школы только вставила вату в нос, скорую помощь не вызвала. Через полчаса после инцидента о травме сообщили маме. А в больнице уточнили, что у девочки перелом.
Отмечается, что родители написали заявление в полицию. Также сообщается, что о состоянии здоровья ребенка никто из школы не пытался узнать.
Третьеклашка, которой сломали нос
Facebook Дарья Максимова
Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске учитель курил во время урока в классе.
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