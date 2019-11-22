"Учительница сидела в телефоне": на Николаевщине школьнице на уроке сломали нос

В школе №4 города Южноукраинска (Николаевская область) третьекласснице на уроке физкультуры сломали нос баскетбольным мячом.

Как сообщила двоюродная сестра потерпевшей Дарья Максимова на Facebook-странице, в момент инцидента учительница сидела в телефоне, а другая ученица делала ей массаж спины, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Учительница даже не заметила отсутствие моей сестры, когда она выбежала с окровавленным носом. Она "проснулась" только тогда, когда другие одноклассники подошли и сказали, что у Саши кровотечение из носа", – рассказала Максимова.

По ее словам, медсестра школы только вставила вату в нос, скорую помощь не вызвала. Через полчаса после инцидента о травме сообщили маме. А в больнице уточнили, что у девочки перелом.

Отмечается, что родители написали заявление в полицию. Также сообщается, что о состоянии здоровья ребенка никто из школы не пытался узнать.

Третьеклашка, которой сломали нос Facebook Дарья Максимова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске учитель курил во время урока в классе.

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