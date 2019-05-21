Учительница придумала способы экономии для школы и всех восхитила

Неподалеку от Трентама в Великобритании директор школы Эмили Профитт смогла удержать образовательное учреждение на плаву, став "супергероем", - именно так ее называют родители.

Ее историю рассказал британский таблоид Mirror.

Отмечается, что ,когда женщина пришла в школу, там были излишки финансирования, из-за чего проблем с обеспечением не было, однако, за последние несколько лет количество средств урезали на 81 тысячу фунтов (примерно 2,7 млн гривен в эквиваленте).

В заведении сократили количество персонала и рабочих часов, но денег все равно критически не хватало.

Чтобы не дать школе загнуться, женщина начала выполнять обязанности менеджера, строителя, планировщика меню столовой, садовника, и многие другие.

С помощью своего отца и неравнодушных родителей она развела сад, в котором выращивает овощи и фрукты для столовой, потратила свой отпуск на проведение ремонта в кухне, где все оборудование и мебель не менялись с 1970-ых годов, самостоятельно чинила небезопасный для детей пруд, строила гардероб и бревенчатый домик, обновила комнату для персонала.

Также она договаривается с поставщиками о продуктах, планирует меню для столовой, и только это в целом помогает экономить около 9 тысяч фунтов (почти 300 тысяч грн) ежегодно.

"Она наш супергерой - очень вдохновляет нас всех, и дети ее любят", - говорят о женщине родители.

Напомним, ранее стало известно, как в Великобритании женщина придумала способ дешево, полезно и вкусно кормить всю свою семью за копейки.

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