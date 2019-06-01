Учительница попала в опалу из-за неприличного комментария

В США учительница старшей школы нажила серьезные проблемы из-за эмоционального и несколько нецензурного комментария, который оставила во время проверки работ.

Ее историю рассказывает британский таблоид Mirror.

Отмечается, что учитель Резерфордской средней школы в Панама-Сити, штат Флорида, проверяла работы своих учеников, когда у одного из учеников написала напротив задания: "WTF is this?".

Как известно, WTF это аббревиатура от фразы "what the fuck", которую можно перевести как "что за хр*нь", и является достаточно нецензурным высказыванием.

Когда родители ученика увидели такую надпись на бумагах, то пришли в негодование и решили жаловаться руководству. По словам матери, такие высказывания "очень неуместные и неприемлемые для учителя".

"Я думаю, что ей обязательно нужно сделать выговор. Я считаю, что это нужно указать в ее личном деле", - говорит она.

Сама учительница признает свою вину, называет инцидент "ошибкой", но имени своего не разглашает.

"Мы совершаем ошибки, но мы понимаем, что должны следовать высоким профессиональным стандартам. И когда мы делаем ошибки, мы пытаемся исправить их и двигаться вперед", - оправдывается виновница инцидента.

Напомним, ранее учительница в России попала в серьезный скандал, когда назвала ученицу "дурой" и "дебильной", а также допустила еще ряд жестких высказываний.

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