Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть

В Лос-Анджелесе, США, учительница английского языка по имени Анджелина Мерфи удивила детей необычным заданием, сказав создать мемы про учебный процесс.

Итогами выполнения этой работы она поделилась на своей странице в Twitter.

Отмечается, что женщина работает в старшей школе, и в конце учебного года задала детям собрать к последнему дню мемы про процесс обучения, весь минувший год.

Многие из них постарались на славу, открыли тонкости подхода женщины к обучению, свои эмоции от определенных обстоятельств, обыграли разные ситуации.

I give students the option to submit memes about the school year or our class and we look at them on the last day of class. They usually take this opportunity to roast me, which I don’t mind They really outdid themselves this year so here’s a thread of our memes! pic.twitter.com/NF5GHSnpOu — Angelina Murphy (@magicalmsmurphy) May 31, 2019

По словам Мерфи, она дает такие задания каждый год, и каждый раз ученики не упускают возможности подтрунивать над ней, но ей это даже нравится.

Всего за несколько дней с момента публикации тред Мерфи о мемах собрал более 170 тысяч лайков и 35 тысяч ретвитов, а многие другие учителя заявили о намерении перенять такой опыт в собственную работу.

Напомним, ранее в Британии директор школы придумала потрясающие способы экономии для заведения, из-за чего родители начали называть ее не иначе как "супергероем".

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