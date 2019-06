Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть

В Лос-Анджелесе, США, учительница английского языка по имени Анджелина Мерфи удивила детей необычным заданием, сказав создать мемы про учебный процесс.

Итогами выполнения этой работы она поделилась на своей странице в Twitter.

Отмечается, что женщина работает в старшей школе, и в конце учебного года задала детям собрать к последнему дню мемы про процесс обучения, весь минувший год.

Многие из них постарались на славу, открыли тонкости подхода женщины к обучению, свои эмоции от определенных обстоятельств, обыграли разные ситуации.

I give students the option to submit memes about the school year or our class and we look at them on the last day of class. They usually take this opportunity to roast me, which I don’t mind They really outdid themselves this year so here’s a thread of our memes! pic.twitter.com/NF5GHSnpOu