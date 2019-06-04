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Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть

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В Лос-Анджелесе, США, учительница английского языка по имени Анджелина Мерфи удивила детей необычным заданием, сказав создать мемы про учебный процесс.

Итогами выполнения этой работы она поделилась на своей странице в Twitter.

Отмечается, что женщина работает в старшей школе, и в конце учебного года задала детям собрать к последнему дню мемы про процесс обучения, весь минувший год.

Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть

Многие из них постарались на славу, открыли тонкости подхода женщины к обучению, свои эмоции от определенных обстоятельств, обыграли разные ситуации.

По словам Мерфи, она дает такие задания каждый год, и каждый раз ученики не упускают возможности подтрунивать над ней, но ей это даже нравится.

Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть
Учительница дала детям задание сделать о ней мемы и взорвала сеть

Всего за несколько дней с момента публикации тред Мерфи о мемах собрал более 170 тысяч лайков и 35 тысяч ретвитов, а многие другие учителя заявили о намерении перенять такой опыт в собственную работу.

Напомним, ранее в Британии директор школы придумала потрясающие способы экономии для заведения, из-за чего родители начали называть ее не иначе как "супергероем".

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