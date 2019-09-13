Учитель затравил школьника из-за прически и хотел выгнать с урока: возник скандал

В Красноярском крае (Россия) следователи начали проверку по факту конфликта между администрацией школы Сосновоборска и родителями четвероклассника, которого решили отстранить от занятий из-за "экстравагантной" прически.
Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются мальчик и его родители, учитель и директор школы, пишет Lenta.ru (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий", – говорится в сообщении.
Министр образования региона Светлана Маковская ранее извинилась перед родителями школьника и признала прическу его "личным делом". По ее словам, педагоги не имеют права требовать его отстранения от занятий.
О том, что школьника захотели отстранить от занятий за прическу, как у Златана Ибрагимовича, стало известно 9 сентября. Родители были не против внешнего вида ребенка, однако педагоги настаивали на том, что это противоречит уставу учебного заведения.
прическа четвероклассника
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