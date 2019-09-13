Учитель затравил школьника из-за прически и хотел выгнать с урока: возник скандал

В Красноярском крае (Россия) следователи начали проверку по факту конфликта между администрацией школы Сосновоборска и родителями четвероклассника, которого решили отстранить от занятий из-за "экстравагантной" прически.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются мальчик и его родители, учитель и директор школы, пишет Lenta.ru (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий", – говорится в сообщении.

Министр образования региона Светлана Маковская ранее извинилась перед родителями школьника и признала прическу его "личным делом". По ее словам, педагоги не имеют права требовать его отстранения от занятий.

О том, что школьника захотели отстранить от занятий за прическу, как у Златана Ибрагимовича, стало известно 9 сентября. Родители были не против внешнего вида ребенка, однако педагоги настаивали на том, что это противоречит уставу учебного заведения.

прическа четвероклассника Head Topics

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области наказали родителей за буллинг сына.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.