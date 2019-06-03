Учитель усыновил школьника, чтобы спасти ему жизнь

Преподаватель математики Финн Ланнинг усыновил одного из своих учеников после того, как мальчик с почечной недостаточностью остался без крыши над головой и надежды на лечение.

13-летний Дэмиен из Колорадо (США) не попал в список пациентов, которые могут рассчитывать на донорскую почку, потому что был бездомным. По правилам, трансплантация таким людям недоступна.

Учитель мальчика, обеспокоенный тем, что ребенок из-за своей болезни бросит школу и будет жить в больнице, не мог поверить в это, и решил усыновить Дэминена.

Мальчик побывал в нескольких приемных семьях и с 8 лет боролся с почечной недостаточностью.

Его лечение было слишком дорогостоящим, и никто из его опекунов просто не мог справиться с этим. Кроме того, после каждого переезда к новым опекунам ребенок терял свое место в списке ожидания донорской почки, так как пациент должен иметь стабильное место жительства.

После очередного неудачного усыновления мальчик жил у своего родственника без надежды получить донорскую почку. Он пошел в школу, но вскоре его здоровье так ухудшилось, что ему пришлось бы бросить учебу и буквально жить в клинике для постоянного доступа к аппарату диализа.

Дэмиен был спокойным, но очень выделяющимся и старательным учеником. Его преподаватель математики был шокирован, когда ученик подошел в конце семестра, чтобы сказать, что больше в школу вернется.

Хотя Финн Ланнинг знал своего ученика недавно, все равно не смог остаться равнодушным и твердо решил что-то предпринять для спасения мальчика.

Преподаватель усыновил Дэмиена, теперь подросток имеет свой дом и является первоочередным потенциальным получателем донорской почки.

Кроме того, в ситуацию вмешались общественные активисты, которые всячески поддерживают новую семью мальчика и помогают Финну Ланнингу справляться с проблемами, неизбежно возникающими при уходе за тяжело больным ребенком.

"Дэмиену приходилось быть очень самостоятельным и держать все переживания в себе, но он постепенно начинает многим делиться со мной. Мои сердце и разум не смогли остаться в стороне, и тогда я принял решение позаботиться о нем", - рассказал новый отец мальчика CNN.

Он объяснил, что тот родственник, с которым жил Дэмиен, был вынужден перевести ребенка в окружную больницу, что автоматически исключило его из списка для пересадки.

"Трансплантация - это очень сложный процесс, для поддержания здоровья трансплантата необходимо много лекарств и особый режим жизни, поэтому пациентам необходима системная поддержка и люди, которые ее обеспечат", - рассказал хирург по абдоминальной трансплантации Энтони Уоткинс.

Он добавил, что это в еще большей степени касается детей, ведь после трансплантации почки ребенка ожидает долгий период реабилитации, а значит, нужны близкие люди, готовые ухаживать за ним, а также стабильные жилищные условия.

Представители благотворительного фонда, которые помогают Дэмиену, рассказали, что ранее у мальчика не было таких опекунов, которые могли бы отвечать всем требованиям, включая особую ограниченную диету, ежедневный диализ и контроль за приемом множества лекарств.

Найти свою семью было маловероятным, поэтому мальчику ничего не оставалось, как по 12 часов ежедневно проводить клинике.

Преподаватель математики взял на себя все трудности по уходу за Дэмиеном, мальчик уже 3 месяца живет в новой семье и с нетерпением ждет, когда у него появится новая почка и он сможет вести обычный для подростка образ жизни.

"Я хочу горячий и пряный сэндвич с курицей из McDonald's с дополнительным майонезом", - признался Дэмиен.

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