Выявленные ошибки в онлайн-уроках "Всеукраинской школы онлайн" далеко не последние, так как проект готовился в спешке и материал выпускался в эфир без редактуры.

Об этом рассказал преподаватель математики Дмитрий Номировский, участвовавший в подготовке видеозанятий, на своей странице в Facebook. По его мнению, в таком случае "ляпов" не избежать, и они еще будут появляться.

Педагог обратил внимание на то, что учителя работают бесплатно, и, кроме того, от основной работы они не освобождены. Сценарии уроков, иллюстративные материалы, презентации учитель делает сам, без какой-либо помощи.

Номировский рассказал, что в его случае грубые ошибки в материал урока попали на этапе монтажа.

"Кто-то на этапе монтажа, не связавшись со мной, решил самостоятельно написать "правильный" ответ", – объяснил преподаватель.

Несмотря на уточнения постфактум, неправильный ответ на задачу все равно ставят в вину учителю. Кроме того, оказалось, что редактура и корректура видео в принципе не предусмотрена.

"Корректоров и редакторов, ответственных за проверку материалов, в проекте просто нет. Никакой возможности просмотреть и внести правки в уже смонтированное видео не существует. Монтаж идет в ночь перед эфиром на ТВ", – отметил он.

Преподаватели-энтузиасты, желающие сами проверить видео на отсутствие ошибок, продюсерами не приветствуются.

"Я попробовал добиться просмотра своего первого урока. Дошел до продюсера. Получил от него по шапке, поскольку "попадание в эфир более приоритетная задача, чем удовлетворение чьих-либо интересов", – поделился своим опытом Номировский.

Еще одним фактором, сказавшимся на качестве уроков, стал поспешный подбор учителей, отсутствие у преподавателей опыта работы перед камерой, а также многократные изменения учебного плана для "Всеукраинской школы онлайн".

Как писал OBOZREVATEL: