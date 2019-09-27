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Учитель из США во время классного похода нес на себе школьницу с инвалидностью. Фото

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Учитель из США во время классного похода в заповедник все время нес на себе ученицу, прикованную к коляске.

Десятилетняя американская школьница Райан Нейборс с Луисвилля передвигается в инвалидном кресле, поэтому девочка не может вместе с классом участвовать в сложных для нее походах, пишет Мел со ссылкой на UNILAD (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Каждый раз, когда одноклассники девочки отправлялись в путешествие, маме Райан приходилось придумывать для нее альтернативное приключение", – говорится в сообщении.

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Но однажды, когда класс Райан собрался в заповедник водопадов Огайо, один из учителей начальных классов по имени Джим Фриман предложил свою помощь. Мужчина сказал, что мог бы пронести Райан в слинге по всему маршруту, чтобы она смогла увидеть все, что видят другие дети, участвующие в походе.

Отмечается, что маршрут прогулки был не самым простым не только для здоровых детей, но и для взрослых.

Учитель нес ее все время

Учитель нес ее все время

Инстаграм пользователя под ником @ teamryan10

Учитель нес ее все время

Учитель нес ее все время

Инстаграм пользователя под ником @ teamryan10

#inclusion #spinabifida #kindness #ellendegeneresshow

Сообщение, распространенный Ryan Neighbors (@ teamryan10)

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Тема
Школа
Место
США
Теги
школа ребенок
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