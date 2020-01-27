Учитель без образования: в Украине вспыхнула дискуссия из-за идеи людей Зеленского

В Украине вспыхнула дискуссия из-за учителей без педагогического образования. Некоторые педагоги отметили, что преподавать в школах можно без соответствующего образования, но учителем такой человек не станет, а другие отмечали, что такое нововведение имеет целью избавиться педагогов-профессионалов.

Напомним, в новом Законе Украины "Об общем среднем образовании", который недавно приняли народные депутаты ВРУ, предполагается, что учителем может стать любой человек с высшим образованием, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Соответствующие предложения к проекту внесли народные депутаты ВРУ Сергей Колебошин, Сергей Бабак, Юлия Гришина, Владимир Воронов, Роман Грищук, которые являются членами партии "Слуга народа".

Учитель без образования: в Украине вспыхнула дискуссия за идею людей Зеленского osnova.com.ua

"Часть первую статьи 22 изложить в следующей редакции: "На должности педагогических работников принимаются лица, имеющие высшее, в частности педагогическое образование и/или профессиональную квалификацию, свободно владеющих государственным языком (для граждан Украины) или владеющие государственным языком в объеме, достаточном для общения (для иностранцев и лиц без гражданства), моральные качества и физическое и психическое состояние здоровья которых позволяют выполнять профессиональные обязанности", – говорится в таблице поправок-2.

"Учитель – это не только желание и знание математики или истории. Настоящий учитель обладает педагогическими технологиями, знаниями о ребенке, его психики, физиологии и другим. А еще педагогическим мастерством", – отметил на Facebook-странице бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук.

По его словам, в Украине нет эффективных методик оценки качества работы отдельного учебного заведения или педагога. Поэтому учитель без педагогического образования в сегодняшней школе может быть "недлительной яркой вспышкой в том или ином коллективе". Профессионально редко его будут воспринимать, как своего.

"Качественное высшее педагогическое образование – не только четыре года обучения в университете. Это огромная профориентационная работа, воспитание будущего учителя в школе. А в ближайшее время, если этот закон вступит в силу, решающее значение в контексте "учитель без образования" будет позиция директора школы. Потому что он отвечает за прием педагогов/непедагогив на работу", – добавил Ликарчук.

Под постом Заслуженный учитель Украины Виктор Громовой отметил, что школьное образование постиг кадровый голод. Поэтому начнут брать на работу всех подряд. Некоторые пользователи отмечали, что учитель не может преподавать на уроках без педагогического образования.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Заместитель директора школы №23 Деснянского района города Киева Владимир Онацкий отметил, что цель реформаторов – избавиться педагогов-профессионалов: одних – на пенсию, другие – уйдут в репетиторы.

"Возможно, школы приравнивают к учреждениям отбывания наказаний, ведь уже сейчас дети лишены игровых и спальных комнат, зато знакомятся с понятием "зона", а жизненного пространства на одного ребенка в классе значительно меньше, чем на заключенного в камере. Осталось только в Уголовному кодексе и кодексе Украины об административных правонарушениях ввести, как альтернативное наказание, работу в учреждениях общего среднего образования. Совершил экономическое преступление – иди преподавать основы финансовой грамотности, против окружающей среды – биологию и экологию", – возмутился Онацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее образовательный эксперт назвал причины, почему учителю не всегда нужное педагогическое образование.

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