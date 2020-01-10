Учить язык, не выходя из дома: Минкульт планирует запустить бесплатную онлайн-платформу

Министерство культуры, молодежи и спорта осенью 2020 планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.
Как сообщил в своем Telegram-канале министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, она должна появиться уже с 1 сентября.
"К 1 сентября 2020 МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка", – отметил он.
Иллюстрация. изучение языка
Eduget
По словам министра, курсы будут рассчитаны на три категории:
для тех, кто знает язык, но хочет улучшить;
тех, кто не знает и планирует изучения "с нуля",
для госслужащих, которые хотят усовершенствовать знания.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Украине опубликовали полный текст нового Украинского правописания, утвержденного Кабинетом Мистри Украины. В нем 282 страницы.
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