Учить язык, не выходя из дома: Минкульт планирует запустить бесплатную онлайн-платформу

Министерство культуры, молодежи и спорта осенью 2020 планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, она должна появиться уже с 1 сентября.

"К 1 сентября 2020 МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка", – отметил он.

Иллюстрация. изучение языка Eduget

По словам министра, курсы будут рассчитаны на три категории:

для тех, кто знает язык, но хочет улучшить;

тех, кто не знает и планирует изучения "с нуля",

для госслужащих, которые хотят усовершенствовать знания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Украине опубликовали полный текст нового Украинского правописания, утвержденного Кабинетом Мистри Украины. В нем 282 страницы.

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