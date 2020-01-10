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Учить язык, не выходя из дома: Минкульт планирует запустить бесплатную онлайн-платформу

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Министерство культуры, молодежи и спорта осенью 2020 планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, она должна появиться уже с 1 сентября.

"К 1 сентября 2020 МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка", – отметил он.

Иллюстрация. изучение языка

Иллюстрация. изучение языка

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По словам министра, курсы будут рассчитаны на три категории:

  • для тех, кто знает язык, но хочет улучшить;

  • тех, кто не знает и планирует изучения "с нуля",

  • для госслужащих, которые хотят усовершенствовать знания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Украине опубликовали полный текст нового Украинского правописания, утвержденного Кабинетом Мистри Украины. В нем 282 страницы.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Тег
украинский язык
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Фото доставляет. Турок выражение лица и блаженная улыбка. Изучение мовы опасно для психического здоровья.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Уср*инский язык ? А такой существует ? Никогда не слышал.
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