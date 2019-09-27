Ученые рассказали, может ли тяжелый портфель вызвать сколиоз у школьника

Форма, вес и материал ранца не может повлиять на осанку ребенка. Нет твердых доказательств, что ношение тяжелого портфеля приводит к боли в спине.
Ученые провели эксперимент, который дал неоднозначные результаты. Когда они уменьшили вес школьных ранцев у детей с начальной школы, часть стала меньше жаловаться на боли в спине, а остальные разницы не заметили, пишет KidsPlace.
"Основной фактор ухудшения осанки – длительное сидение в статической позе на занятиях или в свободное время, за компьютером или смартфоном", – говорится в сообщении.
При этом в Американской академии педиатрии рекомендовали, что вес рюкзака не должен превышать 20% веса ребенка, лямки должны быть широкими и отрегулированы так, чтобы дно рюкзака не опускалось ниже талии.
Это позволяет избежать ненужного напряжения мышц шеи и спины. Но с красотой фигуры это не связано.
школьный ранец
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Как сообщал OBOZREVATEL, сеть захватила дискуссия за учебники и рюкзаки в школах.
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