Ученые рассказали, может ли тяжелый портфель вызвать сколиоз у школьника

Форма, вес и материал ранца не может повлиять на осанку ребенка. Нет твердых доказательств, что ношение тяжелого портфеля приводит к боли в спине.

Ученые провели эксперимент, который дал неоднозначные результаты. Когда они уменьшили вес школьных ранцев у детей с начальной школы, часть стала меньше жаловаться на боли в спине, а остальные разницы не заметили, пишет KidsPlace.

"Основной фактор ухудшения осанки – длительное сидение в статической позе на занятиях или в свободное время, за компьютером или смартфоном", – говорится в сообщении.

При этом в Американской академии педиатрии рекомендовали, что вес рюкзака не должен превышать 20% веса ребенка, лямки должны быть широкими и отрегулированы так, чтобы дно рюкзака не опускалось ниже талии.

Это позволяет избежать ненужного напряжения мышц шеи и спины. Но с красотой фигуры это не связано.

школьный ранец Знай все!

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть захватила дискуссия за учебники и рюкзаки в школах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!