Ученые Института украинского языка Национальной академии наук сообщили, что объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов.

Об этом заявили в ответ на запрос УНН. Отмечается, что однотомный толковый "Словарь украинского языка" 2016 года содержит 165 тыс. слов, а "Украинский лексикон конца XVIII-начала XXI века: словарь индекс в 3-х томах" (2017) содержит около 300 тыс. слов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Большое количество слов помещают словари украинских говоров, терминологические словари, словари языка писателей, украинских социальных и профессиональных жаргонов, исторические словари. В широкой временной, территориальной, стилевой дифференциации объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов", – отметили ученые.

Языковеды отмечают, что любой словарь опирается на определенную родниковую основу – тексты. Также есть четкие критерии отбора слов из этих текстов.

Ученые посчитали количество слов в украинском языке Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее названо популярное слово 2019 года в Украине.

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