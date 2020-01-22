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Ученые посчитали количество слов в украинском языке

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Ученые Института украинского языка Национальной академии наук сообщили, что объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов.

Об этом заявили в ответ на запрос УНН. Отмечается, что однотомный толковый "Словарь украинского языка" 2016 года содержит 165 тыс. слов, а "Украинский лексикон конца XVIII-начала XXI века: словарь индекс в 3-х томах" (2017) содержит около 300 тыс. слов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Новости
Названо главное слово прошлого десятилетия

"Большое количество слов помещают словари украинских говоров, терминологические словари, словари языка писателей, украинских социальных и профессиональных жаргонов, исторические словари. В широкой временной, территориальной, стилевой дифференциации объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов", – отметили ученые.

Языковеды отмечают, что любой словарь опирается на определенную родниковую основу – тексты. Также есть четкие критерии отбора слов из этих текстов.

Ученые посчитали количество слов в украинском языке

Ученые посчитали количество слов в украинском языке

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее названо популярное слово 2019 года в Украине.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Украина
Теги
образование Академия наук Украины украинский язык
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Писали бы уже 3 млн. или 5 млн. В английском около 200 тыс. слов, в русском примерно столько же, а в украинском языке (на котором невозможно написать никакую техническую или научную документацию) 1 млн. Да уж!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ирис Ирис, миллион вариантов слова "хрю" и отдельно слово "САЛО"
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Цікаво, а яка кількість слів у "вєлікаго і магучего"?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролики, ваша ж тєма!!!
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1
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Poroshenko Petro, Самый, что не на есть настоящий, из которого вышел свино-собачий, путем слияния украинского и фоно-угорского, с добавлением фразеологизмов и матов от татар.
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1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мельничук Олександр, Что за тема и что за украинский язык?
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2
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