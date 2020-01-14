"Ученики аплодировали": сеть тронуло видео встречи школьника, победившего рак

В одной из школ штата Огайо (США) ученики встретили аплодисментами шестилетнего мальчика Джона, который три года подряд боролся с раком.

Через два дня после Рождества школьник закончил последний цикл химиотерапии и сразу отправился к своему учебному заведению, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на ABC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ученики решили его удивить и выстроили для него коридор с аплодисментов. Директор школы отметила, что одноклассники обрадовались появлению Джона в школе. Хотя мальчик учился и старался не отставать от других.

сеть тронуло видео встречи школьника, победивший рак Скриншот

"Он три года не мог заниматься никаким спортом. Ему трудно было пропускать физкультуру и другие занятия", – рассказал отец.

Как сообщал OBOZREVATEL, письмо к святому Николаю маленькой украинки из СССР растрогало сеть.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!