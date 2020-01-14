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"Ученики аплодировали": сеть тронуло видео встречи школьника, победившего рак

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В одной из школ штата Огайо (США) ученики встретили аплодисментами шестилетнего мальчика Джона, который три года подряд боролся с раком.

Через два дня после Рождества школьник закончил последний цикл химиотерапии и сразу отправился к своему учебному заведению, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на ABC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Ученики решили его удивить и выстроили для него коридор с аплодисментов. Директор школы отметила, что одноклассники обрадовались появлению Джона в школе. Хотя мальчик учился и старался не отставать от других.

сеть тронуло видео встречи школьника, победивший рак

сеть тронуло видео встречи школьника, победивший рак

Скриншот

"Он три года не мог заниматься никаким спортом. Ему трудно было пропускать физкультуру и другие занятия", – рассказал отец.

Как сообщал OBOZREVATEL, письмо к святому Николаю маленькой украинки из СССР растрогало сеть.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
США
Теги
видео рак ребенок школа
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