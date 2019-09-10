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Ученая рассказала, почему учебный год начинается в сентябре

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В большинстве стран учебный год начинается в сентябре, потому что это время, которое самое неблагоприятное для сельского хозяйства и промышленности.

Об этом рассказала сотрудник Английской исторической ассоциации – Паула Китчинг, пишет Освіторія со ссылкой на BBC.

"В общем, школа не была обязательной примерно до конца 19 века, в то время дети работали на полях и фабриках, как и их родители. В зимние месяцы было меньше работы, поэтому отсутствие детей в течение части дня было приемлемым", – рассказала ученая .

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По ее словам, уже с конца мая все чаще нужно было обрабатывать землю, собирать фрукты и ухаживать за скотом. Старшие дети и родители занимались физическим трудом, а младшие – помогали по дому и ухаживали за братьями и сестрами.

Поэтому именно осенью у детей появлялось время, чтобы посещать школу.

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