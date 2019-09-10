Ученая рассказала, почему учебный год начинается в сентябре

В большинстве стран учебный год начинается в сентябре, потому что это время, которое самое неблагоприятное для сельского хозяйства и промышленности.
Об этом рассказала сотрудник Английской исторической ассоциации – Паула Китчинг, пишет Освіторія со ссылкой на BBC.
"В общем, школа не была обязательной примерно до конца 19 века, в то время дети работали на полях и фабриках, как и их родители. В зимние месяцы было меньше работы, поэтому отсутствие детей в течение части дня было приемлемым", – рассказала ученая .
По ее словам, уже с конца мая все чаще нужно было обрабатывать землю, собирать фрукты и ухаживать за скотом. Старшие дети и родители занимались физическим трудом, а младшие – помогали по дому и ухаживали за братьями и сестрами.
Поэтому именно осенью у детей появлялось время, чтобы посещать школу.
школьники
первый кабельный
Как сообщал OBOZREVATEL, психологи рассказали, как видеоигры влияют на ребенка.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Интересно школьникам" на OBOZREVATEL.