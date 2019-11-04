Убитую в Одесской области девочку нашли раздетой: всплыли новые детали трагедии

Убитая на Одесщине 14-летнюю Дарья Дробот была найдена раздетой. Подозреваемый 15-летний подросток хотел вступить с девушкой в половые отношения, но получил отказ, и поэтому начал бить несовершеннолетнюю.

Как рассказал начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех, смерть Дробот наступила от удушья. Об этом написало издание " Uazmi ".

"Компания пришла гулять в час дня, а разошлись в 18.00. Одна из девушек позвонила Даше, спросила, где она находится, а та ответила, что гуляет и домой придет сама. Совместные с Нацгвардией поиски продолжались всю ночь. Утром раздетое тело девочки было найдено", – отметил Бех.

Убитую в Одесской области девочку нашли раздетой

Оказалось, что подозреваемый и погибшая вместе учились в одесской школе №71. По словам заместителя директора департамента образования и науки Одесского городского совета Оксаны Скебало, девочка была из благополучной семьи, не находилась на учете и была адекватной.

Представители полиции рассказали, что 15-летний задержанный – не из благополучной семьи. Ранее он привлекался к ответственности за совершение грабежа и отбывал условный срок. Также парень употреблял наркотики.

На его кроссовках и одежде обнаружили застиранные пятна крови. Одежду изъяли и направили на экспертизу. Подросток признался, что причастен к преступлению. Ему объявят подозрение по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство).

"Парень сообщил, что пытался уговорить девочку вступить с ним в половой акт. От отказа он озверел, начал бить ее по лицу. Продолжил делать это ногами и пытался вступить с ней в половую связь, но девочка уже не шевелилась", – пояснили в полиции.

Также у девочки исчез телефон. По версии издания, гаджет подозреваемый отнес своим знакомым. Вместе они его сдали в ломбард, а деньги потратили на наркотики. Парню грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

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