'Убирайтесь из класса!' В Киеве родители устроили буллинг школьнице

В школе №140 города Киева родители учеников 6-В класса решили убрать одного ребенка из класса, чтобы классной руководительницы Марине Томашевской было комфортно работать.

Об инциденте рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" мать потерпевшей ученицы Маргарита Жданова. По ее словам, конфликт с классной руководительницей продолжается еще с 2018 года, когда ее дочь Таня перешла в пятый класс (чтобы посмотреть скриншоты переписок родителей, доскролльте до конца страницы).

"Одна девочка ударила Таню на уроке физкультуры ногой в живот, потому что Таня не захотела встать с мата. Мне позвонила ее одноклассница, что мой ребенок плачет. Классный руководитель не хотела принимать никаких мер, мотивируя тем, что она ничего не может сделать. По моему настоянию и указанию завуча, она все же вызвала отца девочки в школу", – рассказала Жданова.

По ее словам, конфликтных ситуаций между детьми было много, но учительница на них необращала внимания и не хотела их решать.

Также женщина рассказала, что ее дочь часто заставляли дежурить в столовой. А после написанного заявления об отказе от уборок в школе, Томашевская заставила Таню и еще одну девочку убирать в классе.

"В 6-м классе я не ходила на родительские собрания, на предложения поздравить классную руководительницу с Днем учителя ответила, что каждый ребенок может уже сам решить, кого из учителей ему поздравлять", – добавила мать ученицы.

Впоследствии Томашевская заявила, что увольняется из-за Ждановой. Родители сразу же встали на сторону классной руководительницы и предложили убрать Таню из класса, чтобы учительнице было комфортно.

Facebook Маргарита Жданова Скрины переписок в чате родителей учеников 6-го класса школы №140

Facebook Маргарита Жданова Скрины переписок в чате родителей учеников 6-го класса школы №140

Facebook Маргарита Жданова Скрины переписок в чате родителей учеников 6-го класса школы №140

Facebook Маргарита Жданова Скрины переписок в чате родителей учеников 6-го класса школы №140

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент.

"Никто не уполномочивал этих родителей выяснять отношения ребенка и автора с учителем. Никакого права они не имеют лезть и что-то советовать", "Мне кажется, что учительница – манипулятор, фиктивно подала фиктивное заявление об увольнении", "Уберем из класса вместе? Это ли не буллинг?" – написали в комментариях.

Фото комментариев

Фото комментариев

Фото комментариев

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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