"Убийство или лечение": Кабмин взялся за реорганизацию научных учреждений

Академии педагогических наук, аграрных наук, правовых наук и академия искусств превратятся в общественные организации, а их реорганизованные после оценки учреждения присоединятся к НАН Украины.

Об этом шла речь во время заседания Национального совета по вопросам развития науки и технологий. Как рассказал на блог-платформе site.ua кандидат физико-математических наук Антон Сененко, руководители отраслевых академий пытались аргументировать, что не надо спешить и следует еще раз оценить все риски, пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что расходы на одного ученого в Украине 8800 долларов в год – это 24% от расходов в Румынии, 14% – в Польше, 5% – в ЕС. В Украине самая низкая доля исследователей в Европе, устаревший парк оборудования, отток молодежи и неэффективность управления наукой.

"Что будет дальше? МОН приостанавливает уже начатую аттестацию вузов, чтобы привлечь иностранных экспертов. Будет создано кучу рабочих групп по реформе законодательства в науке, чтобы дерегулировать, дебюрократизировать и улучшить управление всей сферой. Внесут изменения в законодательство в плане создания возможности привлечения иностранцев к оценке нашей научной системы", – отметил Сененко.

Реорганизация научных учреждений site.ua

Реорганизация научных учреждений site.ua

Реорганизация научных учреждений site.ua

По его мнению, к концу реформы точно доживут не все. В той же НАН Украины во многих институтах несколько лет подряд из-за нехватки финансирования введено четырех- и трехдневные рабочие недели. В следующем году могут быть уже трех- и двухдневные.

"Имитаторам науки такой режим ничем не мешает, а нормальным ученым работать в таких условиях невыносимо. Поэтому, конечно, озвученные реформы – это хорошо. Однако для кого они будут осуществлены, если все хорошие ученые или уволятся, или уедут прочь?" – добавил Сененко.

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