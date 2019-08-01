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"Феодализм!" У Зеленского рассказали, как побороть "ректорскую мафию"

1.6т Читать материал на украинском

В Украине необходимо менять систему управления высшими учебными заведениями и вводить наблюдательные советы.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по образованию из команды Владимира Зеленского, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Бабак, которому прочат пост министра образования и науки.

Бабак прокомментировал проблему "ректорской мафии" в Украине, когда один человек занимает пост ректора несколько десятков лет подряд.

"Я знаю ректоров, которые по 30 лет на этой должности… Конечно, эту систему нужно менять. Чтобы не было возможности стать вот такими "феодалами", – отметил он.

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По словам политика, уже несколько лет в Верховной Раде лежит законопроект о корпоративной системе управления университетами.

"Ректор должен быть в основном менеджером. У них куча проблем: и новые комплексы, и тысячи сотрудников и т.д. Это операционный процесс, которым они должны заниматься. А отдельно есть ученый совет, который должен заниматься образовательными программами, учеными степенями, исследованиями и т.д. Вот эти вещи нужно разделить… Потому что сейчас ректор олицетворяет практически всю власть в университете", – объяснил Бабак.

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Он подчеркнул, что необходимо вводить наблюдательные советы над университетами – которые бы контролировали, в том числе, выполнение ректором поставленных задач по развитию вуза.

Кроме того, предложил эксперт, в такие советы можно привлекать работодателей, которые заинтересованы в изменении учебных планов в соответствии с запросами современного рынка труда.

"Они могут спокойно: а) помогать б) контролировать ректоров. И тогда у нас, надеюсь, не будет этого ректорского "феодализма", – подытожил он.

Работу ректоров могли бы контролировать наблюдательные советы

Работу ректоров могли бы контролировать наблюдательные советы

sofi.com

Как писал OBOZREVATEL, также Сергей Бабак рассказал, что будет с новой украинской школой. По его словам, образовательная реформа будет подкорректирована с учетом прежних ошибок, но продолжена и даже ускорена.

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Темы
Образование в Украине Реформа образования Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Сергей Бабак
Место
Украина
Теги
университет реформа образование
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