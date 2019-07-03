У школьника вспыхнуло лицо из-за "огненной змеи" на уроке химии. Фото, видео 18+

В Калифорнии (США) 13-летний школьник Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за неудачного научного эксперимента "огненная змея" на уроке химии.

Как пишет Realist.online со ссылкой на британское издание Metro, вследствие травмы парень перенес четыре операции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам ученика, учитель добавил в огонь слишком много спирта, в результате чего песок взорвался рядом с подростком. Огонь мгновенно охватил его голову.

"Семья Риверы подала иск в суд против школы с требованием одного миллиона долларов за ущерб", – говорится в сообщении.

У школьника вспыхнуло лицо на уроке химии Realist.online

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