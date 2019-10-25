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U.S. News 2020: вузы Украины попали в престижный мировой рейтинг

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В рейтинг лучших мировых университетов USN&WR Best Global Universities Rankings 2020 вошли два украинские вузы.

Речь идет о Киевском национальном университете имени Шевченко, который занял 1020 место, и Харьковском национальном университете имени Каразина, который занял 1420 позицию.

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В новый список лучших глобальных университетов U.S. News 2020 (Best Global Universities Rankings 2020) вошли 1500 вузов из 81 страны мира. В прошлом году участников было меньше, в рейтинге были представлены 1250 вузов из 75 стран.

При составлении рейтинга аналитики учитывали 13 параметров, среди которых: научно-исследовательская репутация, как мировая, так и локальная, уровень цитирования, количество публикаций, взаимодействие с мировым научным сообществом и другие.

В первую пятерку лидеров вошли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Оксфордский университет.

U.S. News 2020: вузы Украины попали в престижный мировой рейтинг

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в топ-350 университетов Восточной Европы вошли вузы Украины.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование университет Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко
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