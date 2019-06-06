У половины украинских безработных оказалось высшее образование

47% клиентов Государственной службы занятости Украины имеют высшее образование.

Об этом сообщила и.о. главы Государственной службы занятости Ольги Макогон, передает Правительственный портал.

"Около 47% лиц, которые становятся нашими клиентами, являются безработными с высшим образованием. 35% - это лица, имеющие соответствующее профессионально-техническое образование, но не нашедшие себя на рынке труда", - отметила Макогон.

При этом она представила проект, который предусматривает создание так называемых центров карьеры на базе учреждений профессионального и высшего образования.

"Именно в них учащимся и студентам будут предоставлять консультации, каким образом они могут подойти к построению своей дальнейшей карьеры, учитывая выбранную специальность. Также там будут советовать, какие предметы выбрать для работы по выбранному направлению", - отмечается в сообщении на Правительственном портале.

Согласно данным Госслужбы занятости, за апрель 2019 года в Украины было зарегистрировано 311 тыс. безработных.

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