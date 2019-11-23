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У Новосад придумали, как повысить зарплаты учителям

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В Министерстве образования и науки Украины собираются добиться повышения зарплат для учителей на 30 %.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Профсоюза педагогов со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий.

У Новосад придумали, как повысить зарплаты учителям

pon.org.ua

По словам Мандзий для этого необходима субвенция.

По ее мнению, для улучшения качества образования в Украине прежде всего нужно вернуть доверие к украинским учителям, для этого важно поднять их статус на государственном уровне.

Профсоюз работников образования и науки поддержал новый законопроект о среднем образовании, но также отметил, что его качественное исполнение возможно только с реальным финансовым основанием.

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