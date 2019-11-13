"У них в голове каша!" Новосад забила тревогу из-за реформы старшей школы

Министр образования Анна Новосад сообщила, что новую старшую школу нужно запустить быстрее, чем запланировано. Ведь по планам НУШ запуск должен состояться в 2027 году.

Как рассказала руководительница МОН в интервью LB.ua, закон об образовании 2017 года определил, что украинское образование должно стать 12-летним и приблизиться к лучшим мировым образовательным практикам, пишет OBOZREVATEL.

"Я понятия не имею, что будет через 8 лет, кто будет в министерстве, в правительстве, в парламенте, доживет ли НУШ как концепт. Поэтому есть определенное давление времени. Я напомню, что у нас уже должна была быть 12-летняя школа много лет назад, а потом пришел Табачник – и все. Если мы опять пройдем только часть пути и вернемся назад, никому от того лучше не будет", – подчеркнула Новосад.

По ее словам, в Украине должна быть трехуровневая школа: начальная, базовая и старшая. При этом старшая школа – это уже звено образования, которое дает возможность ученикам выбирать определенную сферу: естественно-математическую, историческую и тому подобное.

"Сейчас у нас есть двухлетняя старшая школа, где изучаются 20 предметов, а последние полгода-год – это подготовка к ВНО, где вы должны вспомнить всю школьную программу. В результате мы имеем людей, у которых в голове каша. Это как эти хрестоматии, где одно большое произведение представлен отрывком на пять страниц. Так не должно быть", – добавила министр.

По мнению руководительницы МОН, самое сложное в реформе – делать запуск новой старшей школы без сопротивления, чтобы все поняли преимущества. Также нужно сделать сеть крупных лицеев с, как минимум, 300 учениками в каждом. У них должно быть совершенно другое образовательное пространство и квалифицированные педагоги.

Новосад забила тревогу из-за реформы старшей школы Украинская правда. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала крайний срок повышения зарплат учителям.

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