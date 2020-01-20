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"У детей тренд на вышиванки!" Жадан растрогал историей о юных патриотах на Донбассе

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Украинский писатель Сергей Жадан растрогал историей о патриотизме школьников в поселке Станица Луганская на Донбассе.

В программе "Рандеву" журналистки Янины Соколовой он рассказал о том, как приехал однажды в поселок 1 сентября и встретил школьников в вышиванках (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Это была 7 утра, мы видим, как дети сходятся в школы в вышиванках. Говорим с директором одной из школ и начинаем спрашивать, она ли дала распоряжение, чтобы демонстрировать, насколько здесь любят Украину. А она обиделась на эти слова", – рассказал Жадан.

Директор рассказала, что среди школьников распространился тренд, у кого лучше вышиванка. Поэтому, по мнению Жадана, еще не все потеряно, если дети по собственному желанию пытаются выразить свой патриотизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились фото разрушенной "русским миром" школы в Донецке.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина Луганск
Теги
дети Новости Донбасса Донбасс школа
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
Усе так и было. Мамой клянусь. Вот те крест.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Всё, как у папуасов.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Давайте, только честно! Кто поверил в этот бред?
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1
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