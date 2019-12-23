"Ты ох*ел, суч*ра?" Проректор киевского вуза сорвался из-за обвинений в коррупции. Видео 18+

Проректор Национального транспортного университета Александр Булах сорвался на специалиста по вопросам предотвращения и выявления коррупции Артема Щербатюка, потому что тот начал расследование коррупционной схемы, к которой причастен педагог.

Соответствующее видео хамского поведения проректора обнародовали на Youtube-канале "TN C". Булах набросился на Щербатюка, так как последний не предупредил руководство о проверке, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Еще летом 2019 года Щербатюку сообщили, что есть коррупционная схема на списание топлива университета. Сотни тысяч литров бензина, которые закупает вуз, списываются на проезды машин. Однако автомобили стоят на месте, а по документам – мотают сотни километров в день.

Щербатюк, используя свои должностные полномочия, ознакомился с журналом выезда\заезда служебных авто и сфотографировал его, после чего его вызвали к Булаху.

"Что ты за х*йню несешь?", "Кто ты такой, бл*ть, слышишь? Ты что звездочку поймал?", "Ты просто в этой жизни еще ни*уя не видел и начинаешь меня лечить еще", – такие фразы выкрикивал Булах Щербатюку.

Проректор киевского вуза сорвался из-за обвинений в коррупции

Во время разговора проректор признался, что ему несколько лет назад удалось закрыть расследование правоохранительных органов против доказанного коррупционного дела одного из преподавателей-взяточников НТУ. Также Булах угрожал Щербатюку и отметил, что он "или с ними, или против них".

Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель вуза оскандалился дерзким заявлением, что Украину придумали польские масоны.

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