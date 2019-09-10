"Ты что, тупой? Пошел вон!" В Украине родители забили тревогу из-за издевательств в детсадах

В детсадах Украины часто можно наблюдать такие методы воспитания как унижение и издевательство над детьми. Родители боятся говорить об этом, чтобы отношение к малышам не ухудшилось еще больше.

Ирина Токарь из Полтавы решилась озвучить проблему. Она рассказала, что ее сын Кирилл проходит длительную психологическую реабилитацию после того, как ушел из детсада (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В саду ребенка унижали, а за непослушание – закрывали в туалете.

"Воспитательница говорит: "Ты что тупой? Пошел вон отсюда!" Они его просто закрывали в туалете. И сидел там, как сын говорил, сто тысяч миллион часов", – рассказала Токарь.

Воспитательница убеждала, что дети любят фантазировать, пока Кирилл не пришел домой с синяками. В детском саду комментировать инцидент отказались.

Перегибают палку даже воспитатели специализированных детсадов. В Черновцах мальчик Давид, который имеет нарушение речи, за несколько месяцев в спецсаду потерял даже те навыки, что имел.

В дошкольном учреждении снова оправдывались, что ребенок выдумывает. Однако мать Давида Наталья Боровец вшила в одежду мальчика диктофон. Записи ее шокировали, ведь на них слышно, как воспитательница бьет ребенка.

Психолог Антонина Радченко рассказала, что такой опыт, полученный в раннем возрасте, человек несет всю жизнь.

"Человек может стать агрессором, потому что понял, что только так можно влиять на кого-то, или жертвой – он ищет себе такого же наставника по жизни, который будет влиять только через насилие", – добавила психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Винницы обвинил директора детсада в пренебрежении детским здоровьем.

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