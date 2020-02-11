"Туалетная бумага важнее": педагог упрекнул школам за безразличное изучение украинского языка

Экс-глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук упрекнул школам за то, что они должным образом не обучают учеников украинскому языку.

Как написал педагог на Facebook-странице, отведено более 3000 часов учебного плана, чтобы выучить украинский язык и литературу за 11 лет. Но все равно 16% выпускников ВНО по этому предмету не сдают, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Эксперты Государственной службы качества образования, проводя институциональный аудит в школах, не обращают никакого внимания на то, как владеют украинским языком те, кто учит или учится. Об отсутствии туалетной бумаги в выводах найдете запись, а о том, как в этой школе научили украинскому языку – нет", – возмутился Ликарчук.

По его мнению, уровень владения украинским языком учениками и учителями является одним из важнейших индикаторов качества образовательной деятельности учебного заведения. Однако у школьников нет желания этого делать, а в учителей и руководителей школ – ответственности.

"Сегодня в машине с радиоприемника услышал следующее: "Существующую программу по украинской литературе для средней школы, пожалуй, заключали в советском КГБ. Чтобы из школьных лет воспитать ненависть к украинской литературы". Не в бровь, а в глаз", – добавил Ликарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, кто из "Слуг народа" хотел вернуть русский язык в школы.

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